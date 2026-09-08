La viral respuesta de Octavio Rivero en la U cuando le preguntaron por Colo Colo: “Obvio que sí”

El delantero uruguayo no dejó espacio para la duda cuando le preguntaron si celebraría un gol ante Colo Colo con la camiseta de la U.

Octavio Rivero por fin comienza a vivir a plenitud su etapa como refuerzo de Universidad de Chile. El delantero estuvo más de 200 días fuera de las canchas tras una lesión a la rodilla, y el pasado fin de semana marcó su primer gol con la camiseta azul en el triunfo 4-2 ante Coquimbo Unido.

Ahora, el uruguayo busca abrirse paso en el once de Fernando Gago que lo llevo a convertirse en figura del fútbol chileno, el que ya conoció hace más de una década cuando defendió a Colo Colo e incluso fue campeón. Respecto a un posible enfrentamiento con los albos, el charrúa fue consultado sobre si celebraría un gol ante el archirrival: su respuesta fue contundente.

En el programa de YouTube Metamos Bulla, perteneciente al canal oficial de Universidad de Chile, Rivero recibió directamente la pregunta sobre si gritaría un gol en caso de marcarle a Colo Colo. La respuesta no dejó espacio para interpretaciones. “Obvio que le celebro. Sí, obvio que sí, claro que sí”, lanzó el atacante uruguayo de 34 años

El nacido en Treinta y Tres, Uruguay, tuvo un paso por Colo Colo entre 2016 y 2018, etapa en la que además tuvo la oportunidad de enfrentar a Universidad de Chile en un Superclásico. De hecho, Rivero le marcó a los azules en el Estadio Nacional tras error de Johnny Herrera.

El delantero también habló sobre sus objetivos como jugador de Universidad de Chile, donde su anhelo es levantar títulos con el Romántico Viajero: “Es un gran club, con gran ambiente, ojalá que logremos algo lindo. Estoy feliz de poder competir, estaba en una película de terror que no podía salir. Espero que sea el comienzo de algo muy lindo”, agregó.