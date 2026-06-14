Hinchas de Universidad de Chile lapidan a este jugador: “Es el primero que debe irse”

Los fanáticos azules estallaron contra Israel Poblete. El mediocampista disputó todo el empate contra Unión La Calera.

Universidad de Chile decepcionó en su visita a Unión La Calera por la Liga de Primera 2026. La escuadra azul empató 2-2 y se alejó de la lucha por el título: quedó a 15 puntos de la cima (con un encuentro menos).

Debido a ello, los fanáticos estudiantiles perdieron la paciencia en redes sociales. El conjunto dirigido por Fernando Gago pasó de estar dos tantos arriba en el marcador a rozar la caída.

Y en su crítica, los hinchas se lanzaron con todo hacia Israel Poblete. El mediocampista jugó los 90 minutos y su rendimiento fue duramente cuestionado. Incluso, algunos piden su despedida.

“Es el primero que debe irse“, “no sé cómo es jugador profesional” y “lo de Israel Poblete es derechamente amateur“, fueron parte de los mensajes contra el volante de 30 años.

Durante la vigente campaña, el futbolista mencionado ha disputado una totalidad de 19 compromisos, en los que no logró anotar y entregó una asistencia. Tiene contrato hasta fines de 2028.

Israel Poblete no convence en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Los dardos contra Israel Poblete en Universidad de Chile

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