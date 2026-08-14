La irrisoria oferta de Independiente de Avellaneda a Universidad de Chile por Franco Calderón

La oferta que propone Independiente de Avellaneda para llevarse a Franco Calderón de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile se prepara para lo que será un nuevo encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Deportes Limache en un duelo trascendental para seguir soñando con el título.

Pero en el ‘Romántico Viajero’ no solo ponen el foco en este duelo, ya que también están al tanto de lo que es el mercado de fichajes, en donde hay un jugador que podría estar viviendo sus últimos días en la U.

Se trata del defensor argentino, Franco Calderón, quien no ha sido muy considerado por Fernando Gago desde su llegada y ante esto, ha comenzado a llamar la atención de diversos clubes en el continente.

En las últimas horas, se conoció la información de que Independiente de Avellaneda estaría tras los pasos del ‘Chaco’, quienes buscarían su fichaje en este mercado y ya habrían hecho un ofrecimiento por el jugador.

Independiente busca a Calderón | Foto: Getty Images

La irrisoria oferta de Independiente por Calderón

El periodista Matías Martínez informó en su cuenta de ‘X’ de lo que fue el ofrecimiento que le hizo Independiente a la Universidad de Chile por Franco Calderón.

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Si bien el monto de la oferta no se conoce, el club argentino ofrecería un préstamo sin cargo para llevarse al defensor de la Universidad de Chile en este mercado.

Ante esta oferta, en la Universidad de Chile deberán tomar una pronta decisión sobre lo que será el futuro de Franco Calderón, quien podría tener las puertas abiertas para partir, pero con una oferta que sea bien vista por el jugador y el club.

🎙️ AHORA en @DeLaCunaAlInf | #Independiente retomó hoy las charlas con Franco Calderon.



▶️ Podría salir a préstamo sin cargo.



▶️ Su llegada puede acelerarse por un posible desgarro de Fedorco (mañana se hace estudios). pic.twitter.com/M70Q8hYvS6 — Matias Martinez (@Mati_Martinez) August 14, 2026