Este viernes el Club Social y Deportivo Colo Colo dio a conocer el primer evento confirmado para el reencuentro de Mirko Jozic con el pueblo colocolino.

En Colo Colo se preparan para recibir a Mirko Jozic y darle un merecido homenaje al entrenador campeón de la Copa Libertadores 1991, luego de varios años lejos de nuestro país y el frustrado viaje para el centenario del club en 2025.

La fecha de su visita a Chile será entre el 8 y 20 de septiembre, por lo que pasará la Fiestas Patrias en territorio nacional. Y su primera actividad oficial ya está confirmada.

El Club Social y Deportivo Colo Colo reveló este viernes el que será el primer evento público del croata y en el que se reencontrará con el pueblo albo, el que para sorpresa de varios, no será en el Estadio Monumental.

El lugar escogido fue el Teatro Caupolicán, donde organizarán una gran bienvenida que lleva por nombre “Siempre Colocolino”, la que se realizará el miércoles 9 de septiembre desde las 18:00 horas.

Esta contará con un gran espectáculo, en que han sido invitados varios artistas, como Andrés De León, Princesa Alba, el Bloque 8, Cofraband, Pablo Ilabaca y Lucho Castillo, el standapero Sergio Freire y la animación estará a cargo de Pedro Ruminot, director de relaciones públicas del CSD Colo Colo.

Los socios que quieran asistir a este mega evento podrán adquirir sus entradas en la preventa que comienza esta tarde a las 19:00 horas a través de PuntoTicket, con un valor preferencial. Luego partirá la venta general.

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Afiche para la bienvenida a Mirko Jozic en el Teatro Caupolicán. (Foto: CSD Colo Colo)

La palabra del presidente del CSD Colo Colo

Sobre este anuncio se refirió el presidente de la corporación, Edmundo Valladares: “Estamos muy contentos de anunciar el primer evento homenaje, la bienvenida a Mirko Jozic. Esperamos llenar junto al pueblo colocolino, junto a miles de socios y socias, para dar ese primer aplauso cálido, ese primer homenaje en Chile al gran Mirko Jozic”.

Además, adelantó que pronto se vendrán más anuncios y eventos en los que participará el también tricampeón y ganador de la Recopa: “De a poco iremos dando a conocer alguna u otra actividades”.

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En síntesis