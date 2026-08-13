VIDEO | Dejó pagando a Colo Colo en el mercado y tuvo un debut para el olvido en su nuevo club

El portero que dejó pagando a Colo Colo en el mercado, tuvo un debut para el olvido en su nuevo equipo.

El portero uruguayo, Santiago Mele era la gran prioridad de mercado para Fernando Ortiz en Colo Colo, en la que era su mayor candidato para reforzar la portería del ‘Cacique’ y competir con Gabriel Maureira.

El guardameta en un momento tenía todo lista para poder llegar al ‘Popular’, pero en un cambio de planes de última hora, el seleccionado uruguayo declinó de llegar a Colo Colo y finalmente se decidió por la oferta de Independiente de Avellaneda de Argentina.

Tras esta situación, en Colo Colo se olvidaron del guardameta uruguayo y sorprendieron a todos al anunciar a Vozinha, el portero de Cabo Verde que la rompió en el Mundial 2026, mientras que Mele esperaba por su estreno en Argentina.

En las últimas horas, el arquero uruguayo tuvo su estreno con el ‘Rojo’ en Argentina, en donde tuvo un debut para el olvido, ya que su equipo cayó por 4-0 ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina, con un rendimiento bastante cuestionable.

VIDEO: EL DEBUT PARA EL OLVIDO DE MELE