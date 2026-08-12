Luego de su fallido arribo a Universidad de Chile, el futuro de Valentín Gauthier se mantuvo en incertidumbre.

Universidad de Chile tuvo diversos contratiempos en el mercado de fichajes. Uno de ellos, le pudo costar caro: el conjunto estudiantil descartó a un refuerzo por problemas médicos.

¿De quién se trata? Ese es el bullado caso de Valentín Gauthier, que finalmente no se sumará al cuadro universitario por una afección física. Pese a que viajó al país, su incorporación se frenó abruptamente.

Y luego de una tensa incertidumbre sobre su futuro, se ratificó por qué el elenco laico le dijo que no al jugador perteneciente al Club León: se mantendrá por largo tiempo fuera de las canchas.

Es que según reveló el periodista Martín Charquero, el zaguero charrúa tendrá que enfocarse en una extensa rehabilitación. Será sometido a una cirugía durante los siguientes días.

“Valentín Gauthier viaja el jueves 13 de agosto (9 AM) a Pachuca porque se operará del tobillo. Hará recuperación allí“, indicó el reportero a través de su cuenta personal de X.

Valentín Gauthier no llegó a Universidad de Chile y será operado. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile da vuelta la página

A pesar de dicha situación, la gerencia deportiva del equipo chileno no se quedó de brazos atados y fue por una opción B para el desenlace de la temporada. Ya la consiguió: estamos hablando de Igor Lichnovsky.

Luego de 12 años, el defensor central regresará a Universidad de Chile y se mantendrá hasta fines de 2028 en La Cisterna. Uno de los hijos pródigios vuelve a su casa tras una larga espera.