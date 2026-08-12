Revelan qué le falta a Universidad de Chile para sumar a Igor Lichnovsky: “Netamente…”

Según trascendió, el conjunto estudiantil trabaja a toda máquina para acordar el salario del defensor central.

Universidad de Chile no descarta más incorporaciones en el mercado de fichajes y tiene un apuntado en específico: Igor Lichnovsky puede retornar al club que lo formó tras 12 años.

Sin embargo, el cuadro universitario tiene que acelerar su marcha si quiere concretar dicha vuelta. Es que hay un detalle que separa al defensa central del equipo de sus amores.

¿Qué ocurre? Según informa la periodista Daniela Alegría a través de su cuenta de X, las negociaciones están en su último tramo, pero resta cerrar el pacto respecto al sueldo del jugador.

“¿Qué falta para confirmar la llegada de Igor Lichnovsky? Netamente temas salariales“, comenzó señalando la comunicadora.

Sin embargo, agregó sobre las tratativas entre Universidad de Chile y el zaguero de 32 años: “Si no se logran acordar hasta hoy en la noche, el defensor no regresará a la U en este mercado“.

Igor Lichnovsky está en el radar de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Esto dice Universidad de Chile sobre Igor Lichnovsky

Cabe consignar que el gerente deportivo de la institución, Manuel Mayo, abordó el eventual arribo del futbolista en cuestión, que está libre tras su paso por el Fatih Karagümrük de Turquía.

“Tengo una buena relación con Igor, he hablado mucho con él, quiere mucho al club. Hemos hablado cuando se dará su regreso, esperemos que sea lo ante posible. Veremos cuándo puede ser“, indicó.