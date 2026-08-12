Universidad de Chile vive lo que son las últimas horas dentro del mercado de pases en el fútbol chileno, en la que a horas de su cierre, puede hacer noticia con la llegada de nuevos jugadores, como también la salida de otros, por lo que Fernando Gago mira con atención.

Hace unos instantes, el Gerente Deportivo de la U, Manuel Mayo conversó con los medios de comunicación y fue consultado sobre la situación de algunos jugadores que podrían dejar el club ante posibles ofertas, en la que uno de estos sería el volante azul, Agustín Arce, por quien confirmó contactos del extranjero.

“Es verdad que por el rendimiento de Agustín nos han preguntado del extranjero condiciones, que pensamos y lo que hemos planteado, es que es un jugador importante, pero que cualquier oferta, la hagan de forma formal y veremos si es buena para el club y el jugador también”, fue lo que partió señalando por Arce.

Por otro de los jugadores que también fue consultado el gerente azul es por el defensor Franco Calderón, por quien indicó que han recibido algunos sondeos del exterior, pero nada en concreto, hasta día de hoy.

Arce llama la atención en el exterior | Foto: Photosport

“Por Franco no ha llegado nada formal y sí, nos han preguntado de distintos clubes de Sudamérica por su situación”, agregó.

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Concluyendo, Mayo también respondió al interés que han mostrado desde el otro lado de la cordillera por Lucas Barrera, por quien confirmó contactos de clubes argentinos, pero que están muy lejanos de poder llegar a un acuerdo con la U, ya que solo buscan préstamos.

“Por Barrera nos llamaron de Argentina, preguntando por préstamos con cargo, por ahí me hablaban de montos de ventas grandes, pero no es así”

“Los llamados que recibimos sí fueron de clubes argentinos por la posibilidad de que salga a préstamo y no vamos hacer algo así lógicamente, por la importancia que tiene para el equipo hoy en día. Al día de hoy, está descartado, no hay conversaciones para que salga”, cerró.