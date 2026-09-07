Johnny Herrera apunta contra esta figura de Universidad de Chile: “Le tiene miedo al…”

El ídolo de Universidad de Chile cuestionó una decisión de Gabriel Castellón en la victoria contra Coquimbo Unido.

Universidad de Chile se impuso 4-2 sobre Coquimbo Unido por la fecha 22 de la Liga de Primera y vuelve a sonreír. El conjunto estudiantil sufrió, pero logró tres importantes puntos en la lucha por cupos para certámenes internacionales.

Sin embargo, Johnny Herrera dejó una advertencia sobre un jugador titular del cuadro azul. ¿Qué pasó? A través de los micrófonos de TNT Sports, expuso una falencia de Gabriel Castellón.

Para el ídolo universitario, el oriundo de Valparaíso erró en el segundo gol del elenco aurinegro: fue tanto en propia meta del guardavallas tras un remate de Guido Vadalá.

“Partido ingrato, porque llegaron dos veces e hicieron dos goles. Yo creo que le tiene miedo al pelotazo“, comenzó señalando el retirado crack en el programa Pelota Parada.

Sobre la misma línea y explicándole a sus compañeros de panel la decisión de Gabriel Castellón, agregó: “Le tiene miedo al pelotazo. Vas con todo para adelante si no le tienes miedo“.

Gabriel Castellón fue cuestionado por Johnny Herrera en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Johnny Herrera aplaude a este emblema de Universidad de Chile

Por contraparte, el referente laico le dedicó emotivas palabras a Eduardo Vargas. El atacante está en un excelso momento y eso que tiene 36 años: su cuidado personal está rindiendo frutos.

“Esa es la diferencia del extremo profesionalismo con el nivel en el que está nuestro fútbol“, concluyó.