Johnny Herrera sorprende y pide a esta figura de Colo Colo para La Roja: “Yo llamo a…”

El comentarista deportivo solicitó a Jeyson Rojas en la Selección Chilena. Le gusta el rendimiento del lateral derecho.

Colo Colo vive un magnífico momento y ello queda reflejado con las palabras de Johnny Herrera. A pesar de ser un referente del archirrival, el retirado portero se la jugó con un pedido. ¿Con cuál?

A través de los micrófonos del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el comentarista deportivo postuló a una figura alba para representar a la Selección Chilena. Ese es el caso de Jeyson Rojas.

Para el recordado arquero, el carrilero diestro tiene las condiciones necesarias para defender al país. Ha sido una de las piezas más regulares en el sistema táctico del conjunto de Macul.

“Yo llamo a Jeyson Rojas de lateral derecho. Defensivo, buen biotipo, joven, cumple para nivel internacional. Para jugar con línea de cuatro”, indicó el emblemático guardavallas.

Cabe consignar que el futbolista en cuestión ya realizó su estreno por La Roja. Fue el 9 de diciembre de 2021, en el empate 2-2 contra México, en duelo amistoso disputado en Austin, Texas.

Johnny Herrera pide a Jeyson Rojas en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Jeyson Rojas renace en Colo Colo

Durante esta campaña, el carrilero albo ha disputado una totalidad de 31 enfrentamientos. En dichos compromisos, logró anotar dos goles y aportar con mismo número de asistencias.

¿Será opción en la Selección Chilena? Ello quedará en manos de Nicolás Córdova. Lo cierto es que el combinado nacional se medirá contra Canadá y Estados Unidos en septiembre, los días 26 y 29, respectivamente.