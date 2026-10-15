Johnny Herrera remueve a Universidad de Chile con un inesperado mensaje: “Solo volvería de una forma”

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera dejó este impactante mensaje a los hinchas.

Los hinchas de la Universidad de Chile se preparan para lo que será una semana bastante especial tras lo que será el partido de despedida del ex futbolista, Matías Rodríguez, quien este fin de semana se dará cita con los hinchas en el Estadio Bicentenario de La Florida para su último baile.

Dentro de este evento, varias figuras son las que dirán presente en este compromiso, en la que el ‘Maticrack’ buscó volver a conformar el histórico equipo de la Universidad de Chile 2011, que fue campeón de la Copa Sudamericana, pero que no podrá contar con la presencia de un importante emblema.

Se trata del histórico ex portero azul, Johnny Herrera, quien en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports señaló que a pesar de la invitación, no dirá presente en este evento tras lo que fue su ingrata salida de la Universidad de Chile.

“Todo el mundo sabe que yo no me llevó bien con la gente de la U, no voy a ir a un lugar donde no me siento bien”, partió señalando Herrera.

Herrera y un mensaje que causa sorpresa en la U | Foto: Photosport

Agregando, el ‘Samurai’ deja muy en claro que ha sido invitado a varias despedidas de otros ex jugadores de la Universidad de Chile, pero que no ha asistido debido a su enemistad que tiene hoy con los grandes mandos del club, algo que también lo alejado de tomar la decisión de tener un partido de despedida.

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“Me han invitado a muchas despedidas y no he ido a ninguna, por eso no he querido hacer la mía tampoco”, remarcó.

Finalizando, Herrera dejó un fuerte comentario dentro del mundo de la Universidad de Chile, en la que remarcó que solo volvería al club de una forma y esta sería en un cargo de mayor importancia.

“Me hubiera gustado ir, pero yo ya salí de la U, solo volvería de una forma, que si vuelvo, me tendría que hacer prácticamente de todo, no me gusta andar con cosas a medias tintas, esa ha sido mi forma siempre”, cerró.