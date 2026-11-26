Según afirman desde Argentina, el portero Thiago Cardozo asoma en el radar de Universidad de Chile para 2027.

Universidad de Chile ya trabaja en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil debe enriquecer su plantel para disputar certámenes internacionales y por esto posa su atención al otro lado de la cordillera.

¿Por qué jugador? Según revela el medio LT10 de Santa Fe, ese es el caso de Thiago Cardozo. El portero argentino de 30 años asoma en el radar del cuadro universitario para 2027.

Luego de ser sondeado por la cúpula azul a mediados de esta temporada, su nombre se posiciona como el de un potencial refuerzo para el centenario institucional. La U tendrá que luchar contra un gigante de Sudamérica.

“El arquero, que despertó interés en distintos mercados, no tendría problemas para encontrar pretendientes“, comienza señalando la fuente.

“De hecho, Universidad de Chile aparece entre los clubes que lo tienen en carpeta, mientras que también surgió la posibilidad de Flamengo, ante la inminente salida de Agustín Rossi”, agrega.

Universidad de Chile no se olvida de Thiago Cardozo. (Foto: Belgrano)

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Universidad de Chile observa a Thiago Cardozo

A pesar de dicho reporte, según la información recabada por BOLAVIP Chile, el entorno del futbolista de Belgrano de Córdoba -cuyo pase pertenece a Unión de Santa Fe- no ha sido contactado por Azul Azul.

Durante esta campaña, Thiago Cardozo ha disputado una totalidad de 37 encuentros. En dichos enfrentamientos, recibió 35 goles y mantuvo la valla invicta en 15 ocasiones.