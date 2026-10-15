Revelan el nuevo nombre que maneja Azul Azul si no logra llegar a acuerdo con Universidad de Chile

En las últimas horas se ha dado a conocer esta sorpresiva información en el mundo de la Universidad de Chile.

La relación entre Azul Azul y la Universidad de Chile atraviesa un complejo momento, en medio de la incertidumbre que rodea al paquete accionario que le permitía al ex mandamás, Michael Clark ejercer el control de la concesionaria que administra al club.

El gran conflicto tiene hoy en día como uno de sus principales focos el uso de los símbolos institucionales, los que desde la casa de estudios han manifestado su desacuerdo con el manejo que la sociedad anónima ha realizado en esta materia.

A pesar que desde Azul Azul indican que han cumplido con las obligciones establecidas en este contrato con la Universidad de Chile, las diferencias hasta el día de hoy siguen latentes en esta arista.

Ante este complejo escenario que viven desde las Universidad de Chile con la posibilidad de perder el nombre y los escudos emblemáticos de la casa de estudios, desde Azul Azul ya manejan un posible nuevo nombre para el club en caso de no solucionar este conflicto

En la U se mantienen las dudas ante esta polémica | Foto: Photosport

El nombre que Azul Azul tendría en carpeta ante un eventual cambio

En las últimas horas, el periodista Cristián Arcos indicó en el programa de ‘Los Tenores’ en Radio ADN sobre la postura que habría existido al interior de la concesionaria frente a las posibles consecuencias de este conflicto.

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Ante un posible escenario complicado que imposibilite a la utilización del nombre al club, desde Azul Azul tendrían un nombre en mente para poder utilizar, el que sería ‘Leones’.

En caso de llegar a este escenario, el club se mantendría en la máxima categoría del fútbol chileno, ya que mantiene su cupo por parte de la ANFP para poder seguir participando de la competencia nacional y solo tendría que hacer un cambio de nombre.

Ante este escenario, se espera que desde la Universidad de Chile y Azul Azul puedan iniciar conversaciones para poder dilucidar que será de este conflicto, en la que esperan poder llegar a un acuerdo y no deje consecuencias en el club.