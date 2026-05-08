Jorge Fossati revela por qué no llegó a la U y deja dura crítica a la dirigencia azul: “Me sentí en un…”

El exseleccionador de Perú reconoció que la U le interesaba “muchísimo”, pero cuestionó la forma en que se dieron las conversaciones con la dirigencia azul.

La salida de Francisco Meneghini obligó a Universidad de Chile a moverse rápidamente en busca de un nuevo entrenador para encarar lo que va de la temporada 2026.

En medio de la incertidumbre, comenzaron a surgir distintos candidatos para asumir la banca azul, aunque hubo uno que desde el inicio tomó fuerza dentro del Centro Deportivo Azul: Jorge Fossati.

El experimentado técnico uruguayo aparecía como uno de los nombres mejor posicionados para llegar al Romántico Viajero. Sin embargo, cuando todo apuntaba a que las conversaciones iban bien encaminadas, el nombre de Fossati desapareció abruptamente del radar azul. Finalmente, la U terminó alcanzando un acuerdo con Fernando Gago, quien hoy se encuentra al mando del primer equipo.

Fossati fracasó con Perú rumbo al Mundial 2026 | FOTO: Jose Luis Melgarejo/Mexsport/Photosport

Jorge Fossati dispara contra el manejo de Manuel Mayo y la dirigencia de la U

Ahora, varios meses después de aquellas negociaciones, fue el actual director técnico de Liverpool de Uruguay quien rompió el silencio en conversación con La Tercera y entregó su versión sobre por qué finalmente no se convirtió en entrenador del Chuncho.

“Bueno, porque en la conversación, en la llamada que me hizo el señor gerente, Manuel, se ve que no le gustó mi estilo o mi forma de encarar una conversación que para mí era nueva”, comenzó señalando el charrúa.

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“Porque cuando él me nombró la palabra, porque yo le pregunto de entrada si ya estaba todo solucionado con la salida del técnico anterior, porque así me lo dice mi ética. Si no está todo solucionado con el que va saliendo, a mí no me gusta hablar, ni siquiera hablar”, afirmó.

Fossati aseguró estar “dolido” por la forma que lo trataron en la U | FOTO: Joel Alonzo/Photosport

Pero eso no fue todo. Fossati también reconoció que “me sentí que estaba en un casting. Y nada, también se lo dije. Le digo, mira, para no faltarte el respeto, si podemos hablar un rato de fútbol, no hay problema. Pero, sinceramente, no es mi estilo”, comentó.

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Tras cartón, el exseleccionador de Perú agregó que “esto es como una pareja, tiene que haber química entre los dos lados. Química e interés. Entonces le digo, bueno, el día que vos o el club tenga realmente interés de contratarme, ese día me llamás”, agregó.

Además, Fossati aprovechó la instancia para desmentir versiones que circularon posteriormente sobre supuestas amenazas de hacer públicos conflictos internos con dirigentes. “Eso es una locura, lo primero que les digo a los jugadores es que quien filtre algo de todo lo que se habla en el club, ese para mí es un traidor y no tiene lugar. Es un sapo, como dicen en Perú”, lanzó.

Pese al desenlace, el uruguayo dejó claro que la U sí era un desafío que le interesaba asumir. “La Universidad de Chile es un club muy grande, y claro que me interesaba, si no, no lo hubiera escuchado. Pero bueno, lamentablemente no sé por qué razón hoy el mundo del fútbol está lleno de intereses”, cerró.

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En resumen…