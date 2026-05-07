Otro golpe para Azul Azul: los movimientos financieros que conectarían a Victoriano Cerda con Sartor y Michael Clark

Un reportaje de Ciper reveló una serie de movimientos financieros entre el fondo Sartor y sociedades vinculadas al expropietario de Huachipato.

Pasan los días y nuevos antecedentes del caso Sartor siguen golpeando a Universidad de Chile y a su expresidente Michael Clark, luego que el pasado lunes la Policía de Investigaciones llevara a cabo un allanamiento en el Centro Deportivo Azul y en el domicilio del accionista mayoritario de Azul Azul.

Esta vez, un reportaje de CIPER Chile revelaría una serie de movimientos financieros que volverían a conectar al exmandamás azul con Victoriano Cerda, expropietario de Huachipato. Lo que siempre se asumió como un “secreto a voces”, los datos lo demostrarían.

Los movimientos que complican a Clark y Cerda

Según la investigación, existirían al menos 15 transferencias de dinero entre sociedades ligadas a personas cercanas a Cerda y Asesorías e Inversiones Sartor S.A., firma que entre 2021 y diciembre de 2024 controló el 90% del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, vehículo creado exclusivamente para ingresar a la propiedad de Azul Azul.

Nuevos antecedentes contra Michael Clark estarían en mano del Ministerio Público (Photosport).

“El registro muestra que esos intercambios de dinero comenzaron en junio de 2021, pocos meses después de que Sartor adquiriera las acciones de Heller, y se extendieron hasta junio de 2023, cuando Cerda seguía al mando de Huachipato”, consigna el reportaje. Además, se detalla que Asesorías e Inversiones Sartor S.A recibió más de $10 mil millones desde estas sociedades y posteriormente transfirió cerca de $7 mil millones.

Todos estos antecedentes ya estarían en manos del Ministerio Público, que investiga posibles delitos vinculados a fraude a la Ley de Mercado de Valores, negociación incompatible y omisión de oferta pública de adquisición de acciones dentro de las operaciones del grupo Sartor.

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Desde Sartor respondieron al reportaje. El socio principal del fondo, Pedro Pablo Larraín, aseguró al citado medio que todas esas operaciones “corresponden a restituciones parciales o totales de capital y utilidades por concepto de contratos de administración de cartera”.

En síntesis…