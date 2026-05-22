El periodista clamó por la incorporación de los jugadores de Deportes Limache y O'Higgins para Universidad de Chile.

Universidad de Chile está preparando su participación en el mercado de fichajes y por ello recibió un potente consejo de Héctor “Tito” Awad: pidió dos refuerzos para el siguiente período de transferencias.

En los micrófonos de La Magia Azul, el comentarista deportivo y fanático del elenco estudiantil clamó por la incorporación de dos nombres. Uno es Daniel Castro y el otro Francisco González.

Para el furibundo seguidor de la escuadra universitaria, tanto el futbolista de Deportes Limache como el de O’Higgins serían un aporte para el segundo semestre.

“No, la U tiene que tener a alguien que apure a (Maximiliano) Guerrero. En Chile hay dos: Popín Castro y el regalón tuyo (Francisco González). Tú me preguntaste y hay“, comenzó señalando.

“Incluso, Popín Castro juega por derecha, por izquierda y puede ser centrodelantero (…) Yo creo que Fernando Gago está buscando el centro de la muerte. Este año no hay nadie apunto“, agregó.

Tito Awad pide a Daniel Castro y Francisco González en Universidad de Chile. (Imágenes: Photosport)

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Tito Awad pide a estos refuerzos en Universidad de Chile

Durante la vigente campaña, Popín Castro (32) ha disputado una totalidad de 18 enfrentamientos. En dichos compromisos, ha marcado 11 goles y ha entregado seis asistencias.

Por su parte, Francisco González (24) ha actuado en 26 partidos defendiendo al cuadro rancagüino. En ellos, ha sorprendido con nueve anotaciones y con la misma cantidad de asistencias.

En resumen:

El comentarista Héctor Awad pidió fichar a Daniel Castro y Francisco González para Universidad de Chile.

pidió fichar a Daniel Castro y Francisco González para Universidad de Chile. El delantero Daniel Castro registra 11 goles y seis asistencias en 18 compromisos jugados.

registra 11 goles y seis asistencias en 18 compromisos jugados. El atacante Francisco González acumula nueve anotaciones y nueve asistencias en 26 partidos disputados.