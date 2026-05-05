El actual director de Azul Azul entregó detalles de cuándo podría concretarse el sueño eterno de los miles de hinchas de la U.

José Miguel Insulza, exsenador y actual director de Azul Azul, abordó el eterno anhelo de Universidad de Chile de contar con un estadio propio, y puso sobre la mesa cuál podría ser el momento clave para concretarlo.

En conversación con Radio ADN, el dirigente fue claro al señalar que el impulso definitivo llegará desde lo deportivo. “El empujón para el estadio llegará cuando ganemos una Copa, ahí se va a producir el verdadero empujón. El momento del empujón fue cuando se ganó la Copa Sudamericana del 2011. Los inversionistas se habían metido muy contentos a la U que ganó la Copa, pero después descubrieron que sus acciones valían mucho más y las vendieron. En lugar de construir el estadio, mejoraron sus billeteras propias, con la excepción de (José) Yuraszeck”, señaló.

El estadio de la U imaginado por la IA (Gemini).

En esa línea, Insulza recalcó que el crecimiento institucional debe ir de la mano con logros internacionales. “Para mí el ideal sería prorrogar la grandeza de la U. Hace algunos días dije que primero quería tener un estadio, pero ahora creo que para poder tener un estadio sería importante pelear una Copa Libertadores”, insistió.

Además, reconoció que el proyecto requiere de una base financiera sólida y de un modelo moderno de gestión. “El estadio deberíamos tenerlo hace mucho tiempo, pero creo es bueno empezarlo. Ahora bien, seamos claros. El fútbol es un asunto que convoca a mucha gente y mueve mucho dinero. Nosotros con un apoyo económico muy sólido no vamos a construir un estadio, vamos a tener que buscar alguna forma parecida a la que están usando casi todos los clubes del mundo”.

Insulza fija dónde podría construirse el estadio de la U

Finalmente, se refirió a la posible ubicación del recinto, descartando algunas ideas iniciales. “Hasta que me convertí en senador, yo pensaba que El Noviciado era una gran idea, pero los tacos que se arman allí son bastante feos”.

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Y agregó: “No tengo muy claro cuál podría ser, probablemente un poco más distante (de Santiago), pero si fuera así, tendría que ir vinculado a una forma de transporte. Ahora se acaba de agrandar el aeropuerto de Santiago y le están haciendo un metro. Si tuviéramos un implante deportivo serio, naturalmente se podría pedir que alguna empresa se interese por la movilización”.