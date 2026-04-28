José Miguel Insulza entrará al directorio de Azul Azul por el próximo periodo y ya entregó su primera entrevista antes de asumir, en donde conversó con TVN y contó las sensaciones por asumir el cargo.

“Me sorprendió un poco que se haya adelantado la noticia. Estoy contento, me gusta mucho. Yo soy hincha de la U desde 1952, empecé a ver a la U desde ese año y he estado todos los años siempre siguiendo al equipo”, dijo.

Como era de esperarse, fue consultado por el estadio de la U y no renegó la respuesta: “La meta de todos es el estadio azul, es lo que todos queremos. Tengo la impresión de que los recursos están, siempre esto se hace en sociedad con alguien y creo que es el mismo problema dicho de dos maneras: es el lugar donde se pueda hacer, la comuna donde se pueda instalar y la hinchada”.

La U quiere un estadio para sus hinchas. | Foto: Photosport

En esa línea, el ex ministro de Estado asegura que con énfasis que “La hinchada de la U es una sola, alegre y entusiasta, pero hay una cantidad importante de gente negativa que nos ha causado mucho daño”.

En el cierre, dice que “A mí me doló mucho, en lo particular, cuando hace muchos años fui a conocer el estadio de Universidad Católica. Decía: ‘¿Por qué no tenemos uno nosotros?’. Tenemos que progresar en eso; yo soy de los optimistas y creo que las cosas pueden andar bien”.

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¿Tendrá estadio Universidad de Chile? Lo cierto es que el anhelado recinto para el Romántico Viajero ha sido un tema durante décadas, en donde ninguna dirigencia ha podido concretar el gran sueño de sus hinchas.

En síntesis

José Miguel Insulza se incorporará al directorio de Azul Azul para el próximo periodo.

El exministro es hincha de Universidad de Chile desde el año 1952.

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