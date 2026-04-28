Universidad de Chile vivió una jornada movida a nivel institucional luego de la junta de accionistas de Azul Azul, instancia que dejó cambios importantes en la estructura dirigencial de la concesionaria que administra al club.

En medio de esta nueva etapa, uno de los nombres que llamó la atención fue el de José Miguel Insulza, quien se integró oficialmente al directorio de la sociedad anónima que rige los destinos del Romántico Viajero.

Su llegada no pasó inadvertida entre los hinchas azules, que rápidamente miran atentos a las novedades administrativas y al futuro que comienza a proyectarse en el Centro Deportivo Azul (CDA).

Los hinchas de la U fueron directos con su pedido: el estadio propio

Tras confirmarse su incorporación, el exsenador y miembro del Partido Socialista utilizó sus redes sociales para entregar un mensaje por su arribo.

“Esta jornada asumí, con la primera mayoría de votos de los accionistas, como nuevo director de Azul Azul , en mi club de siempre la U”, escribió el abogado.

✅Esta jornada asumí, con la primera mayoría de votos🗳️ de los accionistas, como nuevo director de Azul Azul🔵, en mi club ⚽️de siempre la @udechile . pic.twitter.com/upYoTQ9Ba6 — José Miguel Insulza (@Insulza) April 28, 2026

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La reacción de los fanáticos no tardó en aparecer. En los comentarios, varios simpatizantes coincidieron en una solicitud que se repitió constantemente: avanzar de una vez por todas en el anhelado estadio propio.

En resumen…