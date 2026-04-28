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U. de Chile

José Miguel Insulza llegó a Azul Azul: el inmediato pedido de los hinchas de la U

El histórico personero político se integró al directorio de Azul Azul y su arribo generó rápidas respuestas de los fanáticos de la U en redes sociales.

Insulza entregó sus primeras palabras como integrante de Azul Azul.
© @InsulzaInsulza entregó sus primeras palabras como integrante de Azul Azul.

Universidad de Chile vivió una jornada movida a nivel institucional luego de la junta de accionistas de Azul Azul, instancia que dejó cambios importantes en la estructura dirigencial de la concesionaria que administra al club.

En medio de esta nueva etapa, uno de los nombres que llamó la atención fue el de José Miguel Insulza, quien se integró oficialmente al directorio de la sociedad anónima que rige los destinos del Romántico Viajero.

Su llegada no pasó inadvertida entre los hinchas azules, que rápidamente miran atentos a las novedades administrativas y al futuro que comienza a proyectarse en el Centro Deportivo Azul (CDA).

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Los hinchas de la U fueron directos con su pedido: el estadio propio

Tras confirmarse su incorporación, el exsenador y miembro del Partido Socialista utilizó sus redes sociales para entregar un mensaje por su arribo.

“Esta jornada asumí, con la primera mayoría de votos de los accionistas, como nuevo director de Azul Azul , en mi club de siempre la U”, escribió el abogado.

La reacción de los fanáticos no tardó en aparecer. En los comentarios, varios simpatizantes coincidieron en una solicitud que se repitió constantemente: avanzar de una vez por todas en el anhelado estadio propio.

En resumen

  • José Miguel Insulza fue presentado como nuevo director de Azul Azul y, tras su primer mensaje público, los hinchas de Universidad de Chile reaccionaron de inmediato con una petición que se repitió entre los comentarios: el estadio propio.
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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