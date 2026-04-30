Universidad de Chile reflotó una ilusión histórica: poner las manos a la obra para tener un estadio a su nombre. ¿Hay posibilidades de que ello ocurra? José Miguel Insulza respondió a las inquietudes de los hinchas.

En entrevista con Radio La Metro, el nuevo director de Azul Azul abordó la construcción de la casa propia del equipo de sus amores. Fue claro y conciso: hay que ser inteligentes para cumplir el sueño.

Por ello, llamó a buscar alternativas para hacer el proyecto viable, enfocándose en el desgaste económico que representa. Ejemplos hay muchos, sobre todo mirando a las veredas archirrivales.

“El estadio hay que hacerlo y hay que hacerlo con realismo. Hay que buscar a alguien que esté dispuesto a financiarlo”, comenzó señalando el dirigente de Universidad de Chile.

Luego, agregó: “Ha habido dificultades en encontrar el lugar donde se instale. Muchas comunas no lo quieren, algunas por la cantidad de tráfico, otras por Los de Abajo, para ser bien claro“.

José Miguel Insulza abordó la construcción de un estadio para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Un estadio que represente a Universidad de Chile

En dicha línea, el antiguo ministro de Estado (en los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos) aseguró que el recinto debe estar a altura de uno de los clubes más convocantes del país.

“La U tuvo 45 mil personas hace pocos días atrás en el Clásico Universitario, no está para tener un estadio chico. Tiene que ser un estadio grande, que sea utilizable y que se puedan jugar todos los partidos”, concluyó.

En resumen:

El director José Miguel Insulza confirmó que Universidad de Chile debe buscar financiamiento para su estadio propio.

confirmó que debe buscar financiamiento para su estadio propio. El club Universidad de Chile convocó recientemente a 45 mil personas en el último Clásico Universitario.

convocó recientemente a en el último Clásico Universitario. José Miguel Insulza señaló dificultades para ubicar el recinto por el tráfico y temas de seguridad.