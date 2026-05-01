Universidad de Chile se acerca al mercado de fichajes y la cúpula institucional comienza a orientar su plan de acción. Por ejemplo, José Miguel Insulza reveló quién es su refuerzo soñado.

Según detalló el nuevo integrante del directorio de Azul Azul, tiene el anhelo de que Alexis Sánchez juegue por el club de sus amores. Eso sí, le dejó una potente advertencia: le genera recelo la idea de que sea para terminar su carrera.

En conversación con La Magia Azul, el destacado político expresó que no le gusta que los jugadores regresen a sus países de origen con el objetivo de colgar los botines. Tienen que ser un aporte.

“Yo no sé, pero a mí me gustaría. Él ha dicho tantas veces que es hincha de la U, que quisiera verlo con la camiseta azul. Le creo que a lo mejor se viene, siempre ha dicho que es de la U”, lanzó.

“Me encantaría verlo. Yo no soy partidario de que se terminan las carreras en la U, pero hemos tenido, con un par de jugadores, ese éxito. Han vuelto y lo han hecho muy bien“, agregó.

José Miguel Insulza quiere a Alexis Sánchez en Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile espera por Alexis Sánchez

Finalmente, el antiguo ministro de Estado reiteró su postura y apeló a los sentimientos del campeón de América: termina su contrato el 30 de junio con el Sevilla FC de España.

“Así que a mí me gustaría que viniera Alexis. Ha dicho tantas veces que es de la U, que realmente sería una lástima que no viniera“, cerró.

En síntesis:

José Miguel Insulza desea fichar a Alexis Sánchez para la Universidad de Chile .

desea fichar a para la . El delantero chileno termina su contrato con el Sevilla FC el 30 de junio .

el . La directiva de Azul Azul busca que el jugador sea un aporte deportivo real.