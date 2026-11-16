Juan Cristóbal Guarello destroza a este protagonista de La Roja: “Formateado de fábrica”

El periodista fulminó a Nicolás Córdova tras la derrota contra Colombia en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

La Selección Chilena no pudo contra Colombia en su primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre y fue derrotada 1-0. Esto generó la inmediata respuesta de Juan Cristóbal Guarello.

A través de su programa La Hora de King Kong, el periodista fulminó a Nicolás Córdova. No le gustó el análisis del DT tras el encuentro en el Estadio Pascual Guerrero de Cali.

Bajo su visión, el entrenador no tiene un discurso acorde a la realidad: comparó esta caída con el último duelo que Chile tuvo contra el combinado cafetalero por las Eliminatorias Sudamericanas. Fue 4-0 en contra.

“Chile no patea al arco, no mete tres pases seguidos, no tiene profundidad y se defiende con nueve. Entonces, ¿qué?“, comenzó señalando sobre la Selección Chilena.

“Uno de los argumentos que dio (Nicolás) Córdova era que en comparación con el último partido de la Selección Chilena, nos hicieron cuatro goles y ahora perdimos 1-0“, agregó.

Nicolás Córdova no convence en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Juan Cristóbal Guarello fulmina a Nicolás Córdova en la Selección Chilena

Finalmente, el rostro de las comunicaciones ahondó en sus cuestionamientos contra los dichos del director técnico. Tendrá que dar vuelta la página para la revancha de este 17 de noviembre.

“Este w… viene formateado, viene formateado de fábrica. ¿Cuál es el avance? ¿Dónde está? Que mal jugó Chile, compadre. Si el partido era por los puntos, Colombia juega de distinta manera”, cerró.