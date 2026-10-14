Juan Cristóbal Guarello advierte a Colo Colo por Universidad de Chile: “Ojo con la…”

El periodista se refirió a una posible remontada del conjunto estudiantil en la recta final de la Liga de Primera.

La Liga de Primera está al rojo vivo: Colo Colo se mantiene en la cima y Universidad de Chile está al acecho. Son nueve puntos de diferencia entre ambos clubes con seis encuentros por disputar.

Ante tal panorama, Juan Cristóbal Guarello fue consultado sobre una posible hazaña del conjunto estudiantil. Para él, no es una utopía, por lo que le dejó una advertencia al elenco de Macul.

En su programa La Hora de King Kong, se refirió a la brecha entre archirrivales y adelantó que el cuadro albo tendrá que lidiar con un importante factor: la presión de estar en la punta.

“¿Se puede dar la remontada? Esto es interesante. Que tiene una posibilidad la U, la tiene. Y mientras exista la posibilidad, tiene que intentarlo, por supuesto”, señaló el periodista.

Sobre la misma línea, agregó: “Ahora, tendrían que pasar muchas cosas, pero Colo Colo, ojo con la psicológica. Tiene un partido complicado, que es con Palestino y no sé dónde carajo se va a jugar”.

Colo Colo está sobre Universidad de Chile en la tabla de posiciones. (Imagen: Photosport)

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Colo Colo lucha contra Universidad de Chile

Finalmente, JC Guarello hizo hincapié en la jornada 25 de la categoría de honor y avisó: será crucial en la batalla por la corona. Una derrota de Colo Colo y una victoria de Universidad de Chile puede acortar la distancia a seis unidades.

“Para la hipotética remontada, es fundamental que la U le reste puntos a Colo Colo en esta fecha. Ya un empate contra Palestino a la U la deja… en la otra fecha se decide todo, porque Universidad Católica juega con la U”, comentó.

“Y Colo Colo juega con la U de Conce, un caramelito, pero ojo con los equipos que están peleando el descenso. Es más peligroso el que pelea por el plato de comida que el que pelea por la Copa Libertadores“, cerró.