¿Alexis Sánchez a la U? Cristián Caamaño deja la grande con información exclusiva: “Él lo sabe”

El periodista de Radio Agricultura entrega información sobre una posible llegada de Alexis Sánchez a Universidad de Chile.

Universidad de Chile tuvo un bálsamo el día de ayer con el triunfo sobre Audax Italiano por la Liga de Primera 2026, donde los azules alcanzaron el segundo lugar del torneo y se ilusionan con poder pelear con Colo Colo el título.

Donde el conjunto azul no ha estado a la altura es en el Mercado de Fichajes, donde sólo cuenta con Gonzalo Reyna y varios rumores sobre una posible llegada de Alexis Sánchez al Romántico Viajero.

¿Alexis a la U? | Foto: Photosport

¿Puede llegar Sánchez a la U? Esa pregunta la respondió tajantemente Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “En este mercado está complicado, porque es un tema del jugador. Los tiempos no dan. El cierre del libro de pases es el 13 de agosto y Alexis siempre tiene esa llamita”, dijo.

“Ya no está para jugar en las grandes ligas y él lo sabe. Si estuviese, tendría ofertas de Argentina y Brasil, pero no llegan. Como el libro en Europa cierra el 31 de agosto, no va a arriesgar”, complementó en su información.

Caamaño cierra la puerta hoy, pero deja la ventana abierta para más adelante: “Si la U clasifica a Copa Libertadores el próximo año se podrá hacer algún esfuerzo, porque imagino que habrá una renovación de atacantes con lo que ha pasado con Lucero y Rivero. Este volador de luces no se va a concretar en este mercado”, remató en el cierre.

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En síntesis

Universidad de Chile venció a Audax Italiano y alcanzó el segundo lugar del torneo.

Cristián Caamaño descartó la llegada de Alexis Sánchez en este mercado de pases.

El libro de pases en el fútbol chileno cierra el próximo 13 de agosto.