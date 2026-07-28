El nuevo arquero de Colo Colo pudo resolver el tema de los permisos para trabajar en Chile y ya tiene pasajes para viajar a Santiago.

En Colo Colo pueden respirar más tranquilos por el fichaje de Vozinha, pues ya tienen fecha para su arribo al país, luego de una espera que estaba poniendo nerviosos a los hinchas albos.

El pasado viernes el Cacique anunció el acuerdo con el arquero y capitán de la Selección de Cabo Verde, que fue la sensación en el Mundial 2026, que lo ha llevado a convertirse en el portero más seguido del mundo en redes sociales.

Desde aquella jornada han pasado cuatro días y hasta el momento habían serias dudas con su llegada a Chile, pues en primer instancia iba ser este martes, luego el miércoles y últimamente se hablaba del jueves.

El problema que apareció en el camino era que Vozinha necesitaba gestionar una visa de trabajo, lo que pudo resolver en las últimas horas.

La fecha confirmada para la llegada de Vozinha

Así lo dio a conocer el periodista Rodrigo López de DSports, quien confirmó a través de su cuenta de X que Vozinha arribará a Santiago el jueves por la mañana en un vuelo proveniente de Madrid.

Mientras tanto lo hará con una visa temporal, para poder realizarse los exámenes médicos y luego ser presentado ante los medios de comunciación en el Estadio Monumental.

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“Vozinha llegará este jueves por la mañana a Chile. El portero de Cabo Verde consiguió una visa temporal y emprenderá rumbo a nuestro país desde Madrid para someterse a los exámenes médicos e integrarse a Colo Colo”, publicó López.

Captura de la publicación de Rodrigo López en X.

En síntesis

Vozinha llegará a Chile este jueves por la mañana desde Madrid.

llegará a Chile este jueves por la mañana desde Madrid. Colo Colo confirmó el acuerdo con el arquero titular de Cabo Verde.

confirmó el acuerdo con el arquero titular de Cabo Verde. Visa temporal le permitirá al jugador someterse a exámenes médicos en Santiago.