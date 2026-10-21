El entrenador de Universidad de Chile decidió darle libre al plantel azul tras la suspensión de la revancha de Copa Chile ante Antofagasta.

Universidad de Chile sufrió un inesperado revés luego de que se suspendiera la revancha de los cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta, debido a las fuertes lluvias en la zona central. Tras el aplazamiento del encuentro, Fernando Gago decidió tomar una drástica medida con el plantel azul.

Los jugadores de la U ya se encontraban en el hotel de concentración cuando fueron notificados de la suspensión del compromiso, que estaba programado para este miércoles en el Estadio Santa Laura. La situación obligó a modificar la planificación del equipo y .

Según informó Emisora Bullanguera, Fernando Gago le otorgó día libre al plantel de Universidad de Chile, por lo que los futbolistas retomarán los entrenamientos este jueves en el Centro Deportivo Azul. El entrenador priorizó el descanso de sus dirigidos después de la cancelación del encuentro.

Universidad de Chile pone el foco en Everton

Con la revancha ante Deportes Antofagasta pendiente, el cuerpo técnico ya comienza a preparar el próximo desafío de los azules: el duelo frente a Everton por la Liga de Primera, programado para el lunes. El compromiso asoma como clave en la recta final de la temporada 2026.

Mientras tanto, Universidad de Chile espera la confirmación definitiva del Estadio Santa Laura como escenario para recibir al conjunto ruletero por la Fecha 25 del campeonato nacional, donde los azules podrían aprovechar un nuevo tropiezo de Colo Colo para recortar puntos en la cima.