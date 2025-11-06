Universidad de Chile sigue firme en la lucha por lo que es su deseo de poder conseguir el cupo al Chile 2 tras lo que fue el triunfo de los ‘Azules’ por 2-0 ante Everton de Viña del Mar gracias a los goles de Leandro Fernández y Rodrigo Contreras.

Después de lo que fue este partido, el defensor azul Matías Zaldivia conversó con el canal oficial del club, en la que reveló de la gran alegría que le provocó que su compañero y amigo, Leandro Fernández haya vuelto al gol, en donde deja un importante mensaje.

“Muy contento, a veces cuando el jugador no le toca jugar muchos minutos también es difícil agarrar el ritmo de partido, por ahí le estaba pasando eso a Lea o a todos los que no les tocaba sumar, a veces es difícil, la gente no entiende, piensa que es fácil entrar 10 minutos y jugar bien, es todo parte del proceso”, parte señalando Zaldivia.

En esa línea, el ‘Mati’ remarcó la felicidad de él y todo el plantel en que jugadores tan importantes como Leandro Fernández y el mismo Rodrigo Contreras hayan vuelto al gol, pensando en lo que es esta importante recta final del torneo para los ‘Azules’.

Fernández volvió al gol en la U | Foto: Photosport

“Estoy muy contento porque es amigo mío, este gol le va a venir muy bien para la confianza de él mismo y también el ‘Tucu’, son dos chicos que siempre empujan desde donde le toque, muy contento por ellos”, declaró.

Zaldivia y los 100 partidos con la U

Finalizando, Zaldivia comentó lo que fue la marca de llegar a los 100 partidos con la camiseta de la Universidad de Chile, logró que sin duda valora y en la que espera poder seguir sumando más encuentros con la camiseta azul.

“Muy importante, 100 partidos con esta camiseta no es fácil, fueron tres años muy duros y sacrificados, pero estoy muy contento porque es un logro personal muy importante, no me quiero detener en ese número y seguir sumando partidos”, cerró.

