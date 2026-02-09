Este domingo 8 de febrero, Universidad de Chile sufrió un duro revés al caer por 2-1 ante Huachipato en el Estadio CAP-Acero, en un duelo válido por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

La derrota dejó sensaciones amargas en el mundo universitario, no solo por el resultado, sino también por el bajo nivel colectivo que ha mostrado el equipo desde la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini a la banca azul.

Si bien el Romántico Viajero comenzó en ventaja gracias al gol de Eduardo Vargas, el conjunto acerero logró dar vuelta el marcador y uno de los principales focos del análisis postpartido fue el mediocampo, sector donde la U no logró imponer condiciones ni hacerse dueña del juego.

Patricio Yáñez pone a Charles Aránguiz en el centro de las críticas

En ese contexto, el nombre de Charles Aránguiz apareció con fuerza en el debate. El volante, referente y uno de los líderes del plantel laico, estuvo lejos de su mejor versión, situación que no pasó desapercibida.

Uno que fue particularmente duro fue Patricio Yáñez. El exseleccionado nacional cuestionó sin rodeos el rendimiento del “Príncipe”, apuntando directamente a la responsabilidad que tiene dentro de la U.

“Lo de Aránguiz es bajísimo. Es el motor, es el hombre que tiene que marcar la diferencia, tiene que empujar y no porque Aránguiz sea el único responsable sino porque él fue el mejor la temporada pasada y hoy está lejos”, señaló en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura.

El exseleccionado nacional fue categórico al analizar el rendimiento del “Príncipe” | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Además, Yáñez fue enfático en remarcar que “él tiene la obligación de levantar el equipo y cuando no levanta, es porque no está”.

En síntesis…