Un final caliente tuvo el Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile en el Claro Arena. Tras el triunfo cruzado 1-0 sobre la U, el técnico azul Fernando Gago fue expulsado por el árbitro Diego Flores por reclamos. Es por esa razón que fue el ayudante de “Pintita”, Fabricio Coloccini, quien enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa.

Al momento de analizar la derrota, el asistente de Gago reconoció el error que se cometió en el gol de Clemente Montes. “Sucedió un poco lo que habíamos analizado, lo que habíamos entrenado durante la semana. Sabíamos que ellos tenían muchas jugadas de buscar profundo”, comentó de entrada.

Luego reconoció: “El gol fue una desatención nuestra. A partir de eso llevamos la iniciativa, tuvimos la posesión, intentamos por varios medios, tampoco hay que quitarle mérito al trabajo que hizo Católica en fase defensiva”.

Pese al escaso juego ofensivo de la U y a las nulas llegadas con peligro en portería rival, el ayudante de Gago aseguró que el equipo estuvo a la altura. “Lo que hablábamos con los chicos recién es que se queden tranquilos, hicieron un buen partido, intentaron, estuvieron a la altura, más allá del resultado, que obviamente no nos gusta, no estamos contentos con el resultado, pero sí que estuvieron a la altura, lo lucharon, como se lucha un clásico, dejaron todo como tiene que ser en un clásico”.

“Los chicos lo dejaron todo dentro del campo, hay veces que las cosas salen mejor, otras no tanto, es por eso la tranquilidad que tenemos. Estamos peleando cosas importantes, más motivación que esa, no tenemos que hablarlo más. Hay que pasar página lo que fue, y pensar en lo que viene”, cerró.