La U aguanta el empate con Everton y logra el boleto a cuartos de final de Copa Chile

Universidad de Chile igualó 1-1 ante Everton por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile. Ahora viene Deportes Antofagasta.

Universidad de Chile sufrió en los minutos finales para sostener el empate 1-1 ante Everton (2-1 en el global) y sellar la clasificación a cuartos de final de Copa Chile.

Tras disputar los minutos faltantes del duelo de ida -suspendido por graves incidentes-, y que terminó 1-0 a favor de los azules, ambos rivales volvieron a enfrentarse un par de horas después en el Estadio Nacional ante más de 20 mil espectadores.

En un buen primer tiempo, los dirigidos por Fernando Gago lograron irse al descanso en ventaja tras el agónico gol de Eduardo Vargas (45+3′), quien llegó a las 43 conquistas con la camiseta de la U. El delantero aprovechó de cabeza un centro preciso de Ignacio Vásquez, que resultó inatajable para Ignacio González.

En el segundo tiempo, Everton se fue en busca del empate, premio que consiguió a los 56′ tras cabezazo de Nicolás Montiel. En los minutos finales, los azules sufrieron para aguantar el empate ante las embestidas de los ‘Ruleteros’, que no fueron precisos en los metros finales.

Finalmente, el duelo terminó 1-1 y la U consiguió el boleto a cuartos de final de Copa Chile, donde se medirá ante Deportes Antofagasta, que este domingo goleó 4-1 a Deportes Iquique (5-2 global) y logró meterse entre los ocho mejores. La llave entre universitarios y pumas se jugará en día y hora por determinar.