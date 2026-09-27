Formación confirmada de Universidad de Chile vs. Everton: ¡Sorpresa total de Fernando Gago!

Tres cambios realizó Fernando Gago en la U respecto del equipo que derrotó a Everton en la ida: Ignacio Vásquez es la gran sorpresa.

Universidad de Chile ya tiene formación confirmada para enfrentar a Everton por la revancha de los octavos de final de la Copa Chile. El duelo se disputará este domingo en el Estadio Nacional, el mismo recinto donde minutos antes se completó el tiempo pendiente del partido de ida que había sido suspendido el pasado jueves por graves incidentes en el Estadio Sausalito.

Fernando Gago confirmó el once titular y realizó modificaciones respecto al equipo que comenzó el encuentro en Viña del Mar. El técnico argentino decidió dejar a Marcelo Díaz en el banco de suplentes y apostó por Charles Aránguiz desde el inicio. Tampoco está Nicolás Fernández, uno de los puntos altos en el partido de ida.

La gran sorpresa está en ofensiva, con Ignacio Vásquez como titular. Además, Gago vuelve a confiar en Javier Altamirano para asumir la conducción del equipo, mientras que Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero completan el ataque.

La formación de Universidad de Chile será con Gabriel Castellón en portería; Igor Lichnovsky, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez en defensa; Charles Aránguiz, Fabián Hormazábal, Tobías Reinhart, Javier Altamirano en mediocampo; Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero en ofensiva.

El ganador de la serie enfrentará a Deportes Antofagasta en cuartos de final. El elenco Puma derrotó este domingo 4-1 a Deportes Iquique y quedó a la espera de la llave entre Ruleteros y azules.

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¿A qué hora y dónde ver la revancha?

El partido entre Universidad de Chile y Everton se disputará este domingo desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional. El encuentro será transmitido por TNT Sports Premium y estará disponible vía streaming a través de HBO Max.