La U vence a U. San Felipe y avanza en Copa Chile: este será su rival en octavos de final

Universidad de Chile no tuvo mayor resistencia y derrotó 1-0 a Unión San Felipe en la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile. Es por ello que el cuadro azul avanzó a la siguiente ronda.
Con gol de Nicolás Fernández en el minuto 9, el conjunto estudiantil se impuso sobre su símil de Primera B y se clasificó rumbo a octavos de final: ya tiene rival definido en tal instancia.
Al alcanzar la cima de su tabla de posiciones, a Universidad de Chile le corresponde enfrentar al segundo del grupo B. Es por ello que se medirá contra Everton de Viña del Mar.
En duelos a programar, el elenco dirigido por Fernando Gago tendrá que eliminar a los ruleteros para seguir soñando con el título. La ida se jugará en el Estadio Sausalito y la revancha en el Estadio Nacional.
Universidad de Chile clasificó en Copa Chile tras derrotar a U. San Felipe. (Imagen: Photosport)
Universidad de Chile avanza en Copa Chile
Así quedó la tabla de posiciones del grupo D del certamen local:
|Grupo D
|#
|Equipo
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|DG
|1
|U. de Chile
|13
|6
|4
|1
|1
|+6
|2
|U. La Calera
|11
|6
|3
|2
|1
|+7
|3
|Unión San Felipe
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|4
|Santiago Wanderers
|3
|6
|1
|0
|5
|-11