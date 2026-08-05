La U vence a U. San Felipe y avanza en Copa Chile: este será su rival en octavos de final

Universidad de Chile se impuso sobre el elenco de Primera B y se medirá contra Everton en la etapa de los 16 mejores.

Universidad de Chile no tuvo mayor resistencia y derrotó 1-0 a Unión San Felipe en la última fecha de la fase de grupos de Copa Chile. Es por ello que el cuadro azul avanzó a la siguiente ronda.

Con gol de Nicolás Fernández en el minuto 9, el conjunto estudiantil se impuso sobre su símil de Primera B y se clasificó rumbo a octavos de final: ya tiene rival definido en tal instancia.

Al alcanzar la cima de su tabla de posiciones, a Universidad de Chile le corresponde enfrentar al segundo del grupo B. Es por ello que se medirá contra Everton de Viña del Mar.

En duelos a programar, el elenco dirigido por Fernando Gago tendrá que eliminar a los ruleteros para seguir soñando con el título. La ida se jugará en el Estadio Sausalito y la revancha en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile clasificó en Copa Chile tras derrotar a U. San Felipe. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile avanza en Copa Chile

Así quedó la tabla de posiciones del grupo D del certamen local:

Grupo D # Equipo PTS PJ G E P DG 1 U. de Chile 13 6 4 1 1 +6 2 U. La Calera 11 6 3 2 1 +7 3 Unión San Felipe 7 6 2 1 3 -2 4 Santiago Wanderers 3 6 1 0 5 -11