La U confirma su formación para visitar a Unión San Felipe por Copa Chile: hay cambios

El elenco dirigido por Fernando Gago tendrá una renovada alineación inicial. Es el último partido de la fase de grupos.

Universidad de Chile tiene todo listo: confirmó su formación titular para visitar a Unión San Felipe por Copa Chile. El conjunto estudiantil tendrá diversas modificaciones desde el arranque.

En el último duelo por la fase de grupos (D) del certamen local, Fernando Gago se inclinó por entregarle minutos a los jugadores más relegados. El DT argentino movió la pizarra en el once inicial.

Las principales novedades, que ya se advertían en la previa: Eduardo Vargas quedó al margen igual que Charles Aránguiz y Fabián Hormazábal. ¿Quiénes serán sus reemplazantes?

Según detalló el club a través de redes sociales, serán Juan Martín Lucero, Israel Poblete y Nicolás Fernández, respectivamente. A su vez, destacan los ingresos de Javier Altamirano y Franco Calderón.

Cabe consignar que en este partido, Universidad de Chile no tendrá a Marcelo Morales por suspensión, mientras que Octavio Rivero y Elías Rojas siguen en proceso de recuperación.

Fernando Gago definió el esquema estelar de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad de Chile

El XI azul es con: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Bianneider Tamayo; Nicolás Fernández, Lucas Barrera, Israel Poblete, Ignacio Vásquez; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Juan Martín Lucero.

Dicho encuentro entre Universidad de Chile y Unión San Felipe, válido por el grupo D de la Copa Chile, se jugará este miércoles 5 de agosto. Será desde las 18:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.