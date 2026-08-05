El jugador más criticado de la U en el primer tiempo contra U. San Felipe: “Es vergonzoso”

Javier Altamirano colmó la paciencia de los hinchas de Universidad de Chile. Se lo hicieron saber a través de redes sociales.

Universidad de Chile tuvo un sereno primer tiempo contra Unión San Felipe por la fase de grupos de Copa Chile. Sin embargo, los fanáticos azules no perdonaron a una figura por su bajo rendimiento.

¿De quién se trata? Los hinchas estudiantiles perdieron la calma con Javier Altamirano. El volante zurdo regresó a la estelaridad y no aprobó en los 45 minutos iniciales.

Por ello, los seguidores de Universidad de Chile lo cuestionaron duramente mediante X. No apuntaron directamente hacia su calidad técnica, sino que a su actitud en el gramado de juego.

“Pensar que acá lo amaban porque hacia cosas chistosas” y “Lo de Javier Altamirano es vergonzoso“, fueron parte de los comentarios en contra del mediocampista.

Cabe consignar que Universidad de Chile se fue al descanso 1-0. El único tanto del compromiso fue obra de Nicolás Fernández, que tras asistencia de Lucas Barrera convirtió en el minuto 9.

Las críticas contra Javier Altamirano en Universidad de Chile

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