El jugador más criticado de la U en el primer tiempo contra U. San Felipe: “Es vergonzoso”

Universidad de Chile tuvo un sereno primer tiempo contra Unión San Felipe por la fase de grupos de Copa Chile. Sin embargo, los fanáticos azules no perdonaron a una figura por su bajo rendimiento.
¿De quién se trata? Los hinchas estudiantiles perdieron la calma con Javier Altamirano. El volante zurdo regresó a la estelaridad y no aprobó en los 45 minutos iniciales.
Por ello, los seguidores de Universidad de Chile lo cuestionaron duramente mediante X. No apuntaron directamente hacia su calidad técnica, sino que a su actitud en el gramado de juego.
“Pensar que acá lo amaban porque hacia cosas chistosas” y “Lo de Javier Altamirano es vergonzoso“, fueron parte de los comentarios en contra del mediocampista.
Cabe consignar que Universidad de Chile se fue al descanso 1-0. El único tanto del compromiso fue obra de Nicolás Fernández, que tras asistencia de Lucas Barrera convirtió en el minuto 9.