“Mentalidad distinta”: Cristián Basaure queda maravillado con este jugador de Universidad de Chile

El ex futbolista, Cristián Basaure está maravillado con este jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile hizo un importante anuncio en las últimas horas y este trata sobre la extensión de contrato al defensor venezolano Bianneider Tamayo, quien tras sus grandes actuaciones en el ‘Romántico Viajero’, aseguró su permanencia hasta el 2029.

Tras lo que fue esta gran noticia, el ex futbolista Cristián Basaure comentó en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports de lo que ha sido el crecimiento del zaguero venezolano en el fútbol chileno, en la que recordó lo que fue su préstamo por Unión Española.

“A mí siempre me trae al recuerdo cuando fue a Unión Española, creo que fue su primer partido o de los primeros, donde hace un gol en contra y va a buscar la pelota y la pone en la mitad de la cancha, en una Unión Española que terminó descendiendo”, partió señalando Basaure.

Agregando a esto, el hoy comentarista señaló que desde aquellos partidos que le llamó la atención Bianneider Tamayo, a quien lo vio con una gran personalidad, la que le permitió poder dar un gran salto para ir nutriéndose como jugador y hoy ser una opción en la U.

Basaure elogia a Tamayo en la U | Foto: Photosport

“Me llamó la atención, que de un jugador joven, ante un error así, en general hay una tendencia de irse muy abajo y lamentarse y a mí me llamó la atención y lo fui siguiendo, si bien su gran característica no es exquisito técnicamente, pero es de esos jugadores que es de mucha fortaleza y contagio, puede disminuir alguna falencia técnica y lo hace un mejor jugador”, remarcó.

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Concluyendo, Basaure siguió en lo que fueron los elogios por Tamayo, de quien siente que aprovechó de muy buena forma su préstamo en la Unión Española, lo que le permitió hoy formarse de mejor manera para lo que es el gran presente a nivel personal que vive en la Universidad de Chile.

“Esa pasada por Unión Española le vino muy bien para llegar a la Universidad de Chile con más continuidad y minutos. Me parece un futbolista con una mentalidad distinta”, cerró.