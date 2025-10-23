Universidad de Chile está con la concentración al máximo para el compromiso de esta tarde, en donde tendrán que recibir a Lanús de Argentina por la ida de las semifinales de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Tal como adelantó Bolavip Chile hace un par de días, Gustavo Álvarez se habría decidido por Nicolás Guerra en el frente de ataque en desmedro de Lucas Di Yorio, quien iría al banco de suplentes ante el elenco argentino.

“La U tiene que hacer el partido que siempre propone Álvarez, de tenencia, pero con efectividad o si no, no sirve de nada. Está demostrado en la fase de Copa Sudamericana que debe ser efectivo y viene la duda de Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio”, advirtió de entrada Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Nico Guerra será el titular en el ataque azul. | Foto: Photosport

En esa línea, el periodista puntualiza: “Por qué viene la duda de Álvarez si la U necesita gente de área. Guerra se va asociar con Altamirano, pero quién va a estar en el área. Contra Alianza Lima jugó Guerra de punta y no tuvo chances, porque tampoco se las genera él mismo. Depender de la asociación en vez de un juego directo le puede costar caro”.

“Es demasiado rebuscado cambiar un goleador por un jugador asociativo en un partido cuando juegas de local. Guerra contra Palestino jugó bien, pero con un nueve”, complementó sobre la gran duda que le genera.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Nicolas Guerra arrancará de titular en Universidad de Chile y buscará ser el goleador azul esta tarde cuando su equipo lo necesita más que nunca para sacar diferencias en las semifinales de Copa Sudamericana.

¿Cuándo se juega la vuelta?

La vuelta se disputará exactamente una semana más tarde: será el jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde en Buenos Aires, donde se definirá al segundo finalista de la Copa CONMEBOL Sudamericana.