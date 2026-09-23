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Fernando Gago entrega importante noticia sobre Charles Aránguiz en la U: los hinchas ponen atención

El entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago entregó una importante noticia sobre Charles Aránguiz.

Fernando Gago entrega importante noticia por Charles Aránguiz
© PhotosportFernando Gago entrega importante noticia por Charles Aránguiz

Universidad de Chile se prepara para lo volver al terreno de juego, en donde los ‘Azules’ se enfrentarán ante Everton de Viña del Mar por los octavos de final de la Copa Chile, competencia en la que buscan quedarse con el título.

Previo a este duelo, el entrenador Fernando Gago conversó con los medios de comunicación y habló en la previa a este partido, en la que entregó una importante información para este duelo y se trata de Charles Aránguiz, quien está considerado para este compromiso.

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Charles (Aránguiz) va estar en consideración de estar en la lista de concentrados”, partió señalando Gago con esta noticia sobre Aránguiz.

Siguiendo en esa línea, el DT azul no tiene problemas con lo que son las ausencias que tiene dentro de su plantel por lesión o jugadores que están en sus selecciones, ya que tiene un plantel competitivo para afrontar esta serie.

Aránguiz será opción en la U | Foto: Photosport

Aránguiz será opción en la U | Foto: Photosport

“Van a estar los jugadores que están disponibles para jugar, creemos que tenemos varias alternativas para afrontar el partido de la mejor manera. Los jugadores estarán en un buen nivel”, declaró.

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Concluyendo, Gago entregó el nombre de una nueva ausencia dentro de la Universidad de Chile para este partido y se trata del defensor, Igor Lichnovsky, quien no será parte de la convocatoria por problemas de salud.

Igor estuvo gastroenteritis y no lo voy a convocar, prefiero que trabaje y se ponga bien para el partido del domingo”, cerró.

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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