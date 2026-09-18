Fernando Gago y el importante problema que enfrenta en Universidad de Chile en su vuelta a los entrenamientos

En el entrenador de la Universidad de Chile, Fernando Gago deberá lidiar con un importante problema en su equipo.

Universidad de Chile dejó atrás lo que fueron sus días de descanso y en esta jornada volvió a los trabajos pensando en lo que son sus próximos desafíos dentro de la competencia nacional.

Los dirigidos por Fernando Gago aprovecharon sus días libres tras su victoria ante Deportes La Serena y ahora se enfocan en lo que será su llave por los octavos de final de la Copa Chile .

Su rival en esta fase será Everton de Viña del Mar, en lo que será una complicada llave, donde el primer duelo entre ambos se disputará en el Estadio Sausalito y el partido de vuelta en el Estadio Nacional.

Para esta llave, el estratega azul tendrá que lidiar con un importante dolor de cabeza dentro de su equipo, en el que contará con bajas claves para su llave ante Everton de Viña del Mar.

Gago tiene un gran problema en la U

Las bajas que aquejan a Gago en la U

La Universidad de Chile no podrá contar para esta serie con los ‘Ruleteros’ con la presencia de Marcelo Morales, Agustín Arce y Bianneider Tamayo, quienes son considerados por sus selecciones para esta Fecha FIFA.

Publicidad

Además de estas bajas, se sumaría la del volante Lucas Barrera, quien está en proceso de recuperación tras su problema en la rodilla, la que lo tendría por un par de semanas más fuera de las canchas.

Una gran interrogante para Gago también es la presencia de Charles Aránguiz, quien no dijo presente en el último duelo ante La Serena y espera que en esta vuelta a los entrenamientos, el ‘Príncipe’ pueda estar al 100% para ser opción en la U.

De esta forma, Fernando Gago deberá lidiar con importantes problemas para poder conformar su onceno para esta serie ante Everton de Viña del Mar, en la que no podrá contar con importantes jugadores dentro de su plantel.