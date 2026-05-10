Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Copa de la Liga, en el que los ‘Azules’ deberán visitar a Unión La Calera por la quinta fecha del grupo D.
Para este compromiso, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante duelo, en el que busca sumar los tres puntos para llegar a la cima del grupo y jugarse la clasificación a la próxima ronda en la última fecha.
En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que Nicolás Ramírez, Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz y Javier Altamirano no dicen presente en la convocatoria.
Pero no todo son malas noticias para Gago, ya que para este compromiso vuelve a contar con Eduardo Vargas, quien sería la gran novedad de esta convocatoria azul.
Hormazábal es baja en la U | Foto: Photosport
Los citados de la Universidad de Chile ante Unión La Calera
Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli
Defensas: Franco Calderón, Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales, Diego Vargas
Volantes: Israel Poblete, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Lucas Romero, Lucas Barrera y Elías Rojas
Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi y Vicente Ramírez.