Universidad de Chile confirmó su lista de citados para su duelo con Unión La Calera con varias sorpresas.

Universidad de Chile disputa hoy un importante partido dentro de la Copa de la Liga, en el que los ‘Azules’ deberán visitar a Unión La Calera por la quinta fecha del grupo D.

Para este compromiso, el estratega Fernando Gago trabajó con todo junto a sus dirigidos pensando en este importante duelo, en el que busca sumar los tres puntos para llegar a la cima del grupo y jugarse la clasificación a la próxima ronda en la última fecha.

En este duelo, el ‘Romántico Viajero’ contará con bajas importantes dentro de su equipo, en el que Nicolás Ramírez, Fabián Hormazábal, Marcelo Díaz y Javier Altamirano no dicen presente en la convocatoria.

Pero no todo son malas noticias para Gago, ya que para este compromiso vuelve a contar con Eduardo Vargas, quien sería la gran novedad de esta convocatoria azul.

Hormazábal es baja en la U | Foto: Photosport

Los citados de la Universidad de Chile ante Unión La Calera

Arqueros: Gabriel Castellón y Cristopher Toselli

Defensas: Franco Calderón, Nicolás Fernández, Matías Zaldivia, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales, Diego Vargas

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Volantes: Israel Poblete, Charles Aránguiz, Agustín Arce, Lucas Romero, Lucas Barrera y Elías Rojas

Delanteros: Juan Martín Lucero, Ignacio Vásquez, Eduardo Vargas, Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi y Vicente Ramírez.