El entrenador Fernando Gago vive su semana más compleja en la Universidad de Chile.

Universidad de Chile busca dar vuelta la página después de lo que fue su dura derrota dentro de la Copa de la Liga ante Unión La Calera por 1-0, resultado que lo dejó en la cornisa dentro de esta competición.

Ahora los ‘Azules’ ponen el foco en lo que será su retorno al torneo nacional, en donde la Universidad de Chile deberá viajar al norte de nuestro país para enfrentarse a Cobresal.

Para este partido, Fernando Gago cuenta con un tremendo problema, el que sin duda entabla la preocupación dentro de ‘Romántico Viajero’ en un compromiso clave.

El DT azul tendría como baja a casi toda su defensa titular, en la que Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez no son opción tras problemas físicos y además, Marcelo Morales tampoco podrá estar disponible ya que debe cumplir una fecha de sanción tras llegar a su quinta tarjeta amarilla ante la Universidad Católica.

Zaldivia es la gran baja en la U | Foto: Photosport

Por otra parte, Fabián Hormazábal todavía se mantiene en duda para lo que será este duelo ante Cobresal, en la que desde el cuerpo médico de la U analizarán su situación y verán si podrá estar disponible en este duelo.

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Es así como Fernando Gago deberá trabajar con un nuevo bloque defensivo dentro de la U para este partido, en la que Nicolás Fernández, Franco Calderón, Bianneider Tamayo y Diego Vargas, podrían ser los grandes reemplazantes de los ausentes en el ‘Romántico Viajero’.

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