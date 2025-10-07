Para entender el alto valor del joven mediocampista Lucas Assadi, es crucial mirar su espectacular segundo semestre de 2025 con la camiseta de Universidad de Chile.

Tras un período de irregularidad que lo llevó incluso a no ser citado a algunos partidos, el volante ofensivo recuperó la confianza y se transformó en la figura excluyente y el motor futbolístico del Romántico Viajero.

Con goles, asistencias y una capacidad de desequilibrio que pocos jugadores tienen en el fútbol chileno, se consolidó como el “10” indiscutido del cuadro laico, llevando el peso ofensivo y siendo determinante en la mayoría de los encuentros, lo que naturalmente ha despertado el interés de varios clubes.

El Ninja Azul despierta el interés de un grande de Argentina | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

El llamado de Juan Román Riquelme a Lucas Assadi

Ahora, el interés por el oriundo de Puente Alto no sería de cualquier institución. Se trataría de Boca Juniors, uno de los equipos más poderosos de Sudamérica, con Juan Román Riquelme, a la cabeza de las decisiones deportivas.

La política de fichajes de Boca se ha centrado en captar a las mejores promesas jóvenes del continente, y Assadi encaja perfectamente en ese molde. El interés se hizo a conocer tras una información del youtuber Alma Xeneize, que generó revuelo cuando trascendió que el propio Riquelme se contactó directamente con el entorno del jugador, una movida que demostró la seriedad de su intención de llevarlo a La Bombonera.

Sin embargo, ante este y otros intereses por el seleccionado chileno, en las oficinas del CDA tienen clara la postura: no están desesperados por vender y solo se sentarán a conversar bajo sus propios términos. La dirigencia de Azul Azul ha fijado un piso mínimo de 5 millones de dólares para iniciar cualquier negociación por el pase de Assadi.

Debido a que el jugador no cuenta con una cláusula de salida y su contrato es hasta fines de diciembre de 2026, el club argentino no tiene otra opción más que negociar directamente con la U, que ostenta todo el poder en esta operación.

Los números de Lucas Assadi en este 2025

Durante la actual temporada, el formado en los azules ha disputado un total de 28 compromisos. En tales encuentros, ha logrado anotar 11 goles y aportar con seis asistencias.