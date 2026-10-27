El volante de la Universidad de Chile, Lucas Barrera encendió con todo el Clásico Universitario ante la UC.

Universidad de Chile sigue con su tranco ganador dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ vencieron por 4-1 ante Everton de Viña del Mar, quienes contaron con una espectacular actuación de Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero para quedarse con los tres puntos.

Después de lo que fue este duelo, el volante azul Lucas Barrera conversó con los medios de comunicación en la zona mixta, en donde desmenuzó el rendimiento del equipo en esta nueva victoria en el torneo.

“Jugamos muy bien, se vio reflejado esto en el resultado”, parte indicando Barrera.

Agregando, el mediocampista del ‘Romántico Viajero’ avisa que el foco estaba todo puesto en el duelo ante los ‘Ruleteros’ y ahora tras el triunfo, empezarán a pensar en su clásico ante la Universidad Católica, un duelo clave por la lucha al Chile 2.

Barrera enciende el clásico | Foto: Photosport

“Pensábamos en este partido, ahora vamos a trabajar el partido que viene”, remarcó.

Finalmente, Barrera mostró su felicidad de poder volver a las canchas y fue consultado sobre si encuentra especial su reencuentro con la Universidad Católica, tras su paso por aquel club, en la que el volante dejó una respuesta que saca chispas.

“Me sentí bien, muy contento. Me gusta (hacerle goles a la UC).No (no es un partido especial), es el mismo para todos”, cerró.