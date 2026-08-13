Lucas Di Yorio sufre dura lesión tras patadón que no fue sancionado: pasó por el quirófano

El ex delantero de la Universidad de Chile, Lucas di Yorio da la vuelta al mundo con su situación.

El ex delantero de la Universidad de Chile, Lucas di Yorio hizo noticia en los últimos días tras una importante queja que realizó en la Leagues Cup, en la que defendiendo la camiseta del Santos Laguna sufrió una dura lesión.

En el duelo ante Chicago Fire, el ex U. de Chile recibió una fuerte infracción por un jugador rival, en la que le dejó un importante corte cercano a su tobillo, la que dejó dicha zona ensangrentada y bastante dolorido al jugador, quien terminó apenas el duelo.

A pesar de la gravedad de la falta, el jugador con pasado en la U elevó una crítica en sus redes sociales a lo que es el arbitraje en esta competición y desde Santos Laguna también elevaron una queja sobre los árbitros y su poco criterio ante esta situación.

Esta dura infracción que recibió Lucas Di Yorio, que no dejó sanción para el jugador rival, le significó una importante lesión al jugador argentino, quien estará por mucho tiempo alejado de las canchas y pasó por el quirófano.

El ex azul sufre en México | Foto: Photosport

Di Yorio pasa por el quirófano

Durante las últimas horas, desde el club de Santos Laguna dieron a conocer el parte médico sobre la situación que aqueja a Lucas Di Yorio, en la que señalaron que el jugador pasó por el quirófano y estará 3 meses fuera de las canchas.

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“El jugador Lucas Di Yorio sufrió una lesión en el hueso de la tibia, derivada de una entrada grave por parte de un jugador rival. Tras las valoraciones correspondientes, se determinó que el futbolista será sometido a un procedimiento quirúrgico el día de hoy”

“El tiempo estimado de recuperación será de al menos tres meses, sujeto a evolución y valoración médica”, informaron.

De esta manera, Lucas Di Yorio se perdería todo lo que resta de la temporada regular dentro de la Liga Mexicana y solo podría ver acción en este 2026, si su equipo logra meterse a las fases finales del fútbol mexicano.

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