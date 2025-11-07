En la Universidad de Chile ha sido mucho tema en las últimas semanas lo que es el futuro de su entrenador, Gustavo Álvarez, en la que si bien el DT tiene contrato con el club hasta finales del 2026, todo parece indicar a qué vive sus últimos partidos en la U.

Sobre esto, el ex futbolista y entrenador, Marcelo Barticciotto comentó en el programa ‘F90’ de ESPN lo que es la situación que tiene como protagonista al estratega de la U, en la que considera que sus dichos que ponen en duda su estancia en el club, han sido desacertadas.

“Yo no tengo duda de que él lo que dijo lo del ciclo lo pensó y uno lo agradece, uno no tiene porque pensar que está mintiendo, pero abre flancos y sigue abriendo, cuando lo tiene que cerrar en este momento”, parte señalando Álvarez.

Siguiendo en aquello, el ‘Barti’ cuestiona de gran forma al DT de la U, en la que si va a poner en duda lo que es su futuro en un club, a pesar de que firmó por dos temporadas, es mejor que no firme por más de uno para evitar este tipo de polémicas.

Álvarez es cuestionado en la U | Foto: Photosport

“Sabes qué pasa, cuando él dice ‘yo en todos los clubes que estuve, me siento a conversar a fin de año’, entonces que no arregle por dos años, para que lo hace”, declara.

Concluyendo, Barticciotto le habla bien claro a Gustavo Álvarez, destacando que él aún tiene contrato con la Universidad de Chile hasta finales del 2026 y si quiere ver una opción de salida o algo por el estilo, debe realizarse de una forma privada, sin hiperventilar todo.

“Tú tienes contrato con un club, la declaración tiene que ser después, si te vas da lo mismo, después te puedes juntar igual, eso es lo que se tiene que manejar de forma interna, pero tú tienes contrato con el club el 2026”, cerró.

En Síntesis

El entrenador Gustavo Álvarez tiene contrato con la Universidad de Chile vigente hasta fines del 2026.

El exjugador Marcelo Barticciotto comentó la situación del DT en el programa ‘F90’ de ESPN.

Barticciotto cuestionó que Álvarez diga que negocia su continuidad a “fin de año” teniendo dos años firmados.