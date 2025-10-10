Universidad de Chile está mentalizada en enfrentar a Palestino por la Liga de Primera 2025. El conjunto laico tiene que conseguir los tres puntos para seguir con vida en la lucha por el título.

Sin embargo, para tal compromiso ante los árabes, el cuerpo técnico de Gustavo Álvarez no contará con una de sus máximas figuras. No se recuperó de su respectiva lesión.

¿De quién se trata? Matías Sepúlveda se ausentará del partido de este lunes 13 de octubre. Si bien había esperanza de que pudiera ser citado, dicha opción se esfumó.

Así lo confirmó Marcelo Díaz en los micrófonos de Pelota Parada en TNT Sports. Será la única baja de Universidad de Chile para un encuentro de vital trascendencia.

“Sigue haciendo trabajo diferenciado, por lo tanto, no va a estar para el partido del próximo lunes. Estaba la intención en un principio de llevarlo al banco de suplentes, pero no va a estar”, comentó.

Eso sí, le entregó un suspiro a los azules: el cuerpo médico trabaja a toda máquina para que esté en la llave ante Lanús por semifinales de Copa Sudamericana.

Matías Sepúlveda se perderá el duelo entre Universidad de Chile y Palestino. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Palestino

El enfrentamiento entre azules y árabes, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera, se disputará el lunes 13 de octubre. Se jugará desde las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura.