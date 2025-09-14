Este domingo se disputó la Supercopa 2025 del fútbol chileno, que enfrentó a Colo Colo y Universidad de Chile, que fueron los campeones de la temporada pasada.

En esta edición la U goleó por 3-0 al Cacique y se adjudicó su segundo título en este certamen, privando a los albos de romper un récord.

Esto porque el cuadro popular buscaba ser el máximo ganador en la historia de la Supercopa, torneo que se creó en 2013 y en el que los de Macul suman cuatro estrellas, las mismas que tiene Universidad Católica.

Colo Colo tenía la oportunidad de ser el máximo ganador de forma exclusiva, teniendo en cuenta que a nivel nacional solo les falta desequilibrar en este ítem, ya que son los mayores campeones de Primera División (34) y Copa Chile (14).

Pero el Romántico Viajero dijo lo contrario, dando el salto al tercer lugar del palmarés de la Supercopa. Cabe recordar que el primer título del elenco estudiantil había sido hace 10 años (2015).

Con este logro la U sumó el trofeo número 31 a sus vitrinas, donde tienen 18 de Primera División, 6 Copa Chile, 2 Supercopa, 1 Segunda División, 1 Copa Sudamericana y otros 3 torneos desaparecidos.

La U festejó en el Estadio Santa Laura la obtención de su segunda Supercopa. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

El palmarés de la Supercopa