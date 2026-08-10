En Colo Colo ya piensan en el armado del plantel para el próximo año y no se quieren desprender de su nuevo goleador: Maximiliano Romero.

En Colo Colo todo es felicidad tras la importante victoria de 2-1 que consiguieron el domingo en su visita a Unión La Calera, por la fecha 18 de la Liga de Primera, donde dieron vuelta el partido y se impusieron por 2-1, con una nueva anotación de Maximiliano Romero.

El delantero argentino está en llamas y viviendo un gran momento en el Cacique, donde lleva 13 goles en 25 partidos disputados, siendo el máximo goleador de los albos en esta temporada 2026.

Su gran presente hacen que en el Estadio Monumental quieran hacerse de sus servicios pensando en la Copa Libertadores 2027, pero para aquello tienen que comprar parte del pase.

Cabe recordar que Maxi Romero está a préstamo desde Argentinos Juniors, con una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50% de su carta, una cifra que por ahora está lejos de la realidad de Colo Colo.

Pero la intención está y el propio jugador quiere quedarse en Pedrero. Tal como declaró ayer tras el triunfo en La Calera: “Ya lo dije que me encantaría, que mi familia está muy cómoda acá en Santiago. Obviamente me encantaría quedarme”.

La fórmula que busca Colo Colo con Maxi Romero

Es por ello que en Macul intentarán muñequear este monto, para bajarlo en al menos 500 mil de la divisa estadounidense. En ese horizonte, aparece también la opción de dar como parte de pago a Brayan Cortés.

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Así es, porque el arquero que pertenece a Colo Colo está a préstamo en Argentinos Juniors hasta fin de año y con una opción de compra de 500 mil dólares por el 80% del pase, siendo muy factible que se haga uso de ella, por el buen desempeño del iquiqueño en el Bicho.

Brayan Cortés podría entrar en la operación por Maxi Romero.

Si todo resulta como planean en Colo Colo, terminarían reduciendo a un tercio el monto inicial que estaba pactado por el atacante de 27 años.

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En síntesis