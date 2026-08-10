La última declaración de Michael Clark por el caso Sartor que remece a la U: “Esperaba este momento…”

El empresario nuevamente compareció la justicia por el caso Sartor: en la audiencia, la defensa aseguró que Clark adquirió acciones de Tactical Sports, no de Azul Azul.

Michael Clark comenzó este lunes su defensa en el marco del caso Sartor, investigación en la que el expresidente de Azul Azul es indagado por diversos delitos económicos y por la presunta utilización de esos fondos de inversión para adquirir acciones de la sociedad que controla a Universidad de Chile.

En la instancia, la defensa del empresario sostuvo que Clark adquirió acciones de Tactical Sports y no directamente de Azul Azul, argumento que forma parte de su estrategia ante la justicia. Tras una nueva jornada del juicio, el exdirigente azul aseguró estar tranquilo ante los delitos imputados.

“Esperaba este momento de contar la verdad. Creo que quedó todo bastante claro. Se basa en un episodio ocurrido en 2016 y 2017, que termina explotando en 2023. Hay un tema de temporalidad. Yo no estaba ni en el inicio ni en el final del caso. Estoy contento, tranquilo, sé lo que he hecho y lo que no. Estoy optimista, feliz de empezar a contar esto tras un año y medio, que se sepa la verdad”, manifestó.

Michael Clark y participación en Sartor: “Nadie votó por mi…”

Clark también se refirió a uno de los puntos centrales de la investigación: el control y la administración de los fondos de inversión. En ese sentido, aseguró que “la administración de un fondo recae en su administradora, ella nomina a los directores y la que vota. Está establecido en la ley. Decir que el control lo tenga un cuotahabiente, por muy mayoritario que sea, es desconocer la ley”.

En la misma línea, negó haber tenido la facultad para designar representantes en Azul Azul. “A las juntas siempre ha ido Sartor, imputar que yo nombraba directores es un error. En la última junta nadie votó por mí”, sostuvo.

Publicidad

El empresario también abordó su relación con integrantes de Sartor y descartó que sus vínculos personales significaran que tuviera el control de las decisiones de la sociedad. “Todo el mundo se puede conocer en Chile, uno se puede llevar mejor con algunas personas u otras, pero acá lo importante es quién tiene la capacidad de nominar e ir a las juntas. Eso es responsabilidad de Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privado”, explicó.

Finalmente, Clark insistió en que no tenía la calidad de accionista que le permitiera participar directamente en las juntas de Azul Azul y aseguró que su intención era continuar ligado al directorio. “Yo no podía ir a la junta porque no soy accionista. Quien administra el fondo es la administradora. Me hubiese encantado seguir de director y nadie votó por mí”, cerró.