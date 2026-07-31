El capitán y referente de la U se refirió a sus dichos en abril pasado cuando elogió la gestión del imputado Michael Clark en Azul Azul.

Universidad de Chile vive días turbulentos tras la formalización del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, por seis delitos económicos en el marco del caso Sartor. En medio del revuelo institucional, el capitán azul, Marcelo Díaz, abordó por primera vez la situación y respondió a las críticas que recibió por haber respaldado públicamente al exdirigente meses atrás.

Desde el Centro Deportivo Azul, el mediocampista reconoció el delicado momento que atraviesa la institución: “Como capitán del club me veo en la obligación de salir a hablar. Hoy en día estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre. Está todo a la vista y no vamos a obviar lo que sucede”, afirmó.

Consultado por sus declaraciones de abril, cuando aseguró que Michael Clark había ordenado al club, Díaz sostuvo que mantiene esa postura, aunque aclaró que siempre habló desde el ámbito futbolístico. “Lo que pasó en abril es lo que sigo sosteniendo y sigo pensando, y sigue aconteciendo acá en el club. Deportivamente no tenemos ningún problema. Yo siempre hablo desde lo deportivo, porque es lo que me corresponde hablar”, explicó.

De pasó, el capitán de la U descartó cualquier vínculo con el grupo Sartor. “Yo sigo sosteniendo lo mismo. A nivel deportivo no nos falta nada, no tenemos ningún problema. Ese es el lugar del que a mí me corresponde hablar. En lo demás no tengo ninguna injerencia ni ninguna amistad con Sartor, caso en el que me han querido involucrar y no tengo ni pito que tocar”.

Finalmente, Díaz aseguró que su única preocupación es el presente de Universidad de Chile dentro de la cancha. “Solamente me preocupo de defender al club que amo. Me preocupa todo lo que sucede, pero deportivamente hablando. Hay temas en los que no tengo nada que ver”, sentenció.

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‼️ El capitán azul, Marcelo Díaz, declara sobre el “momento de incertidumbre” que vive el Club, además de los ataques por redes sociales a raíz de sus dichos ligados a M. Clark. @lamagiaazul pic.twitter.com/2bkbKhdrkF — Daniela Alegria (@DaniAlegria_) July 31, 2026

En síntesis…