El emblema de Universidad de Chile colgó los botines, pero aún falta su adiós oficial. Será en octubre en La Florida.

Universidad de Chile se alista a presenciar el cierre de una magnífica carrera: Matías Rodríguez reveló la fecha y el lugar para su partido de despedida. El referente estudiantil bajará el telón.

En conversación con La Magia Azul, el destacado lateral derecho señaló que dirá adiós en el segundo semestre de 2026. Y un punto a considerar: solo quiere participantes con pasado en la escuadra universitaria.

Uno de ellos, Diego Rivarola. El mítico goleador fue el primer invitado ratificado por el nacido en San Luis, Argentina. Será una jornada llena de emociones en la zona sur de la Región Metropolitana.

“Le quería hacer una invitación a toda la gente de la U. No tuvimos la oportunidad de despedirnos en cancha y aprovecho el espacio para anunciar que el partido de despedida ya está confirmado”, lanzó.

“Para el 17 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida. Ya van a tener más información, pero eso quería decirles. Los espero, ojalá me puedan acompañar. Van a haber muy buenos invitados, algunos ya confirmados”, agregó.

Matías Rodríguez anunció su despedida para los hinchas de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Matías Rodríguez, un ídolo de Universidad de Chile

Cabe consignar que el retirado futbolista disputó una totalidad de 340 encuentros con la camiseta azul, en los que convirtió 57 tantos: es el defensa con mayor cantidad de goles en la historia de la institución.

A su vez, alzó cuatro títulos de Primera División (2011-A, 2011-C, 2012-A y 2017-C), dos de Copa Chile (2012-13 y 2015) y una Supercopa de Chile (2015). Y cómo no mencionarlo, fue pieza clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2011.

En síntesis:

Matías Rodríguez realizará su partido de despedida el 17 de octubre de 2026.

realizará su partido de despedida el de 2026. El evento tendrá lugar en el Estadio Bicentenario de La Florida , Región Metropolitana.

, Región Metropolitana. El histórico defensa azul registró 57 goles en 340 partidos disputados con el club.